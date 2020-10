Blizzard kończy z rozwojem StarCraft II

Stało się.





StarCraft II z końcem rozwoju. Co dalej?





fot. Blizzard

Blizzard w końcu oficjalnie przekazał fanom StarCrafta informację, której wiele osób się spodziewało. Po dziesięciu latachpotwierdzając, iż nie będzie już produkować dodatków ani innej zawartości możliwej do kupienia przez użytkowników. Oprócz tego, z gry znikną także dowódcy oraz skrzynie wojenne w postaci kolejnych dodatków. Nie oznacza to oczywiście, że wsparcie dla StarCraft II oficjalnie się skończyło, jednakNie tak dawno Blizzard opublikował oficjalne oświadczenie, które zakładało koniec rozwijania nowych materiałów dla gry Heroes of the Storm. Przypadek StarCrafta II jest jednak nieco inny. Chociaż Blizzard zatrzymał niektórych programistów w przypadku Heroes of the Storm, aby kontynuować wsparcie, StarCraft II znalazł się w swoistym trybie „konserwacji”. Blizzard mówi, iż będzie kontynuował tylko i wyłącznie– jeśli takowa będzie wymagana.Profesjonalna scena e-sportowa zajmująca się StarCraftem II będzie dalej aktywna.Blizzard ucina jednak plotki i mówi otwarcie: – Wiemy, że niektórzy nasi gracze nie mogli się doczekać nowości dla StarCrafta II, ale my musimy odejść. Dobrą wiadomością jest fakt, że ta zmiana pozwoli nam skupić się na tym, co będzie dalej. Nie tylko w odniesieniu do StarCrafta II, ale do uniwersum StarCrafta jako całości – napisał Rob Bridenbecker z Blizzarda w liście dedykowanym graczom.Wygląda więc na to, że firma wie dokładnie, w którą stronę chce iść i zapewne zdradzi na ten temat więcej szczegółów w nadchodzącym czasie.Źródło: Engadget / fot. Blizzard