NiGHTS Into Dreams na Steam za darmo. Poprawiona reedycja klasyka znów od Segi

Okazuje się, że Sega umożliwia też bezpłatne przygarnięcie kopii platformówki z 1996 roku o tytule NiGHTS Into Dreams, która oryginalnie ukazała się na konsoli Sega Saturn. W zasadzie nie jest to dosłownie gra z lat ’90, a jej poprawiona edycja z 2012 roku. Co ciekawe, można włączyć specjalny styl retro bez ulepszeń graficznych. Główną osią tej produkcji jest świat snów i jego kilka dziedzin. W końcu, kiedy zamykamy oczy, to widzimy nie tylko miłe czy neutralne obrazy, ale też miewamy koszmary.







Ale jeśli pomyśleliście o tym, że NiGHTS Into Dreams jest horrorem, to nie jest to prawdą. Choć są pewne bardziej posępne elementy. Tym bardziej, że musimy pokonać złego władcę świata mrocznych snów, który chce przejąć władzę nie tylko nad dobrymi snami, ale i rzeczywistością. Dążymy do tego celu zwiedzając wiele poziomów podzielonych na kilka sekcji. Nie zabraknie też walk z bossami. Podczas rozgrywki będziemy latać nasza postacią, ale też poruszać się na jej nogach w innego typu sekwencjach.





Jak zdobyć bezpłatnie NiGHTS Into Dreams na Steam?

Zapewne myślicie, że w celu odebrania swojej kopii NiGHTS Into Dreams wystarczy wejść na dedykowaną kartę produktu na Steam lub poszukać gry w sklepie dostępnego w naszej bazie launchera Steam? Tym razem sytuacja prezentuje się inaczej. Należy wejść na stronę Sega60th i zarejestrować się początkowo podając maila, a później powiązując konto Steam w następnym kroku. Po tym działaniu, gra powinna pojawić się automatycznie w naszej bibliotece Steam, gdzie już zostanie na zawsze.





Źródło i foto: Sega / Steam