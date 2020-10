Mroczna Amnesia: A Machine for Pigs i Kingdom: New Lands za darmo w Epic Games

Rozgrywający się pod sam koniec XIX wieku horror z perspektywy FPP stworzony przez Chinese Room. Studio początkowo było znane ze swojego projektu dość ponurej (ale niebędącej horrorem) produkcji Dear Esther, czyli przedstawiciela gier przygodowych będących tzw. symulatorami chodzenia. Firma odpowiada też za uznane i uhonorowane nagrodami Everybody's Gone to the Rapture.







W Amnesia: A Machine for Pigs mamy znacznie więcej prawdziwej gry niż w Dear Esther, mechanika jest dość spójna z pierwszą częścią (autorstwa innego studia), choć oczywiście nieco zmieniono (np. zrezygnowano z ekwipunku). Rozwiązujemy łamigłówki środowiskowe i wchodzimy w różne interakcje z otoczeniem. Musi także wystrzegać się czających się potworów czy ciemności.





Kingdom: New Lands

Jak zdobyć bezpłatne gry na Epic Games Store?

Kolejne gry za darmo od 22 października - Costume Quest 2 i Layers of Fear 2 @ Epic Games

Na początku czerwca 2019 roku Epic Games Store oferował już opisywaną grę za darmo po raz pierwszy. Teraz mamy powtórkę, więc jeśli śledzicie promocje na platformie ojców serii Unreal i sieciowego Fortnite, to bardzo możliwe, że Kingdom: New Lands znajduje się już w waszej bibliotece. Oprawa datowanej na 2016 rok produkcji, to dobrze znany fanom gier niezależnych pixelart nawiązujący do klasycznych tytułów z dawnych lat.Kingdom: New Lands jest bardzo nietypową, choć jednocześnie minimalistyczną strategią z elementami RPG. Poruszamy się tylko w lewo lub prawo, werbujemy poddanych, dbamy o obronność naszego królestwa, rozwijamy je i w końcu odpływamy do kolejnej krainy, gdzie proces powtarza się.Musimy udać się na główną stronę Epic Games Store, zalogować się na swoje konto i odszukać usytuowaną nieco niżej sekcję z darmowymi grami. Oba tytuły trzeba odebrać niezależnie, nie da się tego zrobić jednym kliknięciem. Alternatywnie można ich poszukać w dziale sklepu po włączeniu dostępnego. Raz przypisane gry zostaną z nami już na zawsze, tak jakbyśmy je normalnie kupili. Czas macieOd tego momentu pojawią się nowe darmowe produkcje w ofercie Epic Games Store. Znów zapowiedziano dwie pozycje, ale tym razem bez powtórek. Constume Quest 2 będący nietypową humorystyczną podróżą przez różne czasy i uniwersa (choć wszystko rozgrywa się w zasadzie w jednym świecie, aspekt kostiumów jest kluczowy), a także całkiem świeży (z 2019 roku) polski horror o niespiesznym tempie od Bloober Team, czyli Layers of Fear 2.

Źródło i foto: Epic Games Store