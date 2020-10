Interfejs PlayStation 5 ujawniony (wideo)

Sony udostępnia film.

Na mniej niż miesiąc do premiery PlayStation 5 Sony przedstawiło pierwsze spojrzenie na interfejs (UX) nadchodzącej konsoli. Według japońskiego producenta, nowy UX jest całkowicie skoncentrowany na graczu, a wszystko po to, aby zapewnić prawdziwie nową generację wrażeń, które w zestawieniu z jeszcze większą immersją pozwolą na szybkie łączenie wspaniałych gier z wyjątkową społecznością graczy.Nowy UX wprowadza kilka niespotykanych wcześniej funkcji, które mają sprawić, że gra stanie się bardziej wciągająca i spersonalizowana.

foto. Sony

Szczegóły znajdziecie na poniższym wideo.

Jedną z najważniejszych atrakcji jest nowe, które zapewnia natychmiastowy dostęp do najważniejszych opcji za jednym naciśnięciem przycisku PlayStation na kontrolerze bezprzewodowym DualSense - wszystko to bez wychodzenia z gry.Dodano funkcję Activities, która ma przybliżyć gracza do kluczowych elementów rozgrywki. Interfejs wygląda na gruntownie przebudowany, a poruszanie się po nim powinno być jeszcze szybsze.Warto przypomnieć, że 17 września w Polsce ruszyła przedsprzedaż PS5 . Polski oddział Sony potwierdził, że konsola PlayStation 5 w momencie premiery będzie kosztowała 2299 zł. Tańszą wersję PlayStation 5 Digital Edition wyceniono na 1849 zł. Sprzedaż rusza 19 listopada 2020 roku.