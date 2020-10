Kolejne 4 darmowe gry Sega na Steam. Codziennie specjalne pozycje aż do poniedziałku

Na pierwszy ogień jeszcze dziś Armor of Heroes, która jest retro strzelanką czołgową przypominającą chociażby klasyki z Pegasusa. Czy raczej konsoli Nintendo Famicom, której rodzimy Pegasus był klonem wytwarzanym w Chinach na potrzeby polskiego rynku.







Tytuł oferuje aż dziewięć typów rozgrywki, podatne na zniszczenia otoczenie i rozgrywkę player-versus-player (PvP), potyczki z komputerem czy kooperację. A to wszystko nawet dla czterech graczy, w tym przy kanapowej wieloosobowej rozgrywce, która normalnie jest coraz częściej wycinana na rzecz multiplayera prowadzonego wyłącznie przez sieć. Co ciekawe, modele zostały zapożyczone z serii Company of Heroes.





Endless Zone

Streets Of Kamurocho

Golden Axed: A Cancelled Prototype

Jak odebrać kolejne bezpłatne gry na Steam od Segi?

Kolejna darmówka od Segi, to ponownie tytuł zrobiony na modłę retro. Endless Zone, czyli kolejny mały shooter z poruszaniem się pojazdem. Kojarzycie przygody ze sterowaniem śmigłowcem, statkiem kosmicznym czy samolotem, kiedy musimy ciągle przeć w prawo, zestrzeliwać wrogów i uważać na różne niebezpieczeństwa niczym w automatach do gier? Poczujecie się jak w domu.Tytuł jest inspirowany cyklem Fantasy Zone. "Baw się w czterech światach z szaloną akcją typu arcade, pomagają bohaterowi Opbotowi unikać kosmitów, wrogów i innych rzeczy z innego wymiaru, które staną na drodze do wolności."Beat 'em up, czyli bijatyka w stylu retro, która jest przy okazji połączeniem dwóch serii. Jedna z dawniejszych czasów, a druga współczesna. Rozgrywka została zaczerpnięta z Streets of Rage 2, ale lokacje i postaci, to charakterystyczne elementy dla cyklu Yakuza.Tworzona przez Ryu Ga Gotoku Studios seria objawia się chociażby przez dwóch głównych bohaterów. Możemy wcielić się w popularne postaci z Yakuzy, czyli Kazuma Kiryu i Goro Majima. Naszym zadaniem jest przebicie się przez Kamurocho podczas chaosu wywołanego śmiercią trzeciego przewodniczącego klanu Tojo.Poprzednie pozycje, to zupełnie nowe niewielkie gry, ale łączące w sobie hołd dla pewnych tytułów retro z elementami graficznymi lub świata znanymi z nowoczesnych serii. Golden Axed: A Cancelled Prototype jest za to przerobionym na małą pozycję pokazowym wewnętrznym demem projektu, który ostatnie został skasowany w 2013 roku poprzez zamknięcie pracującego nad nim oddziału - SEGA Studios Australia.Niecałe 10 lat temu jedno ze studiów powiązanych z Segą pracowało nad wskrzeszeniem klasycznych marek pod postacią projektu Sega Reborn. Miały to być rebooty 2,5D takich starszych serii jak Golden Axe, Altered Beast czy Streets of Rage. Mimo nagłego przerwania prac, nie wszystko stracone. Teraz chociaż poznamy jeden poziom z nigdy niewydanej gry serii Golden Axe w postaci Golden Axed: A Cancelled Prototype.Cała akcja potrwapolskiego czasu, a ostatnia pozycja pojawi się w niej dzień wcześniej. Wszystkie produkcje możemy w pełni bezpłatnie powiązać z naszym kontem Steam na dedykowanych kartach produktów w serwisie internetowym usługi lub szukając ich w dziale sklepu launchera Steam (dostępny w naszej bazie).15-19 października,16-19 października,17-19 października oraz18-19 października. Dzisiejszy Armor of Heroes nie jest jeszcze dostępny do odebrania, ale zapewne będzie już wieczorem od godziny 19:00.

Źródło i foto: Sega / Steam