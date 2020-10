Cyberpunk 2077 – kolejny pokaz gry już dziś. Sprawdź, gdzie oglądać

Warto zarezerwować sobie chwilę.





Do premiery Cyberpunka 2077 pozostał nieco ponad miesiąc. Deweloperzy ze studia CD Projekt RED doszlifowują całą produkcję, a dział marketingu stara się przekonać do zakupu jeszcze nie do końca zdecydowanych użytkowników. Może uda się to już dziś.odbędzie się bowiem czwarty odcinek cyfrowego wydarzenia Night City Wire . Tym razem dowiemy się szczegółów odnośnie pojazdów występujących w Cyberpunku 2077. Mowa o ich rodzajach, wyglądzie i osiągach. Ogłoszone mają zostać także pewne nowości, lecz na razie nic więcej o nich nie wiadomo.Doczekamy się również świeżego fragmentu z rozgrywki, na co z pewnością czeka pokaźne grono fanów CD Projekt RED. Okej, ale gdzie to wszystko oglądać? Transmisja kolejnego Night City Wire rozpocznie się na oficjalnym kanale Twitch deweloperów. Potrwa ona zapewne około kilkudziesięciu minut.