Błąd w FIFA 21. Zobacz, jak zamienić każdy rzut rożny w gol

FIFA 21: rzuty rożne bug

FIFA 21 zbiera mieszane recenzje w prasie i znajduje się obecnie pod wielkim naporem krytyki ze strony graczy. Średnia ocen FIFA 21 na Metacritic wynosi obecnie 0,2 na 10 możliwych punktów w przypadku wersji na Switcha i zaledwie 1,5 w wypadku tej na komputery osobiste. Jednym z poważniejszych zarzutów jest ogromna liczba bugów, często zupełnie psujących rozgrywkę. Jednym z nich jest bez dwóch zdań ten związany z egzekwowaniem rzutów rożnych.Jak strzelić gola z rzutu rożnego w FIFA 21? To zadanie niezwykle proste za sprawą występującego w grze błędu. Wystarczy jako wykonawcę tego stałego fragmentu gry wybrać piłkarza o odpowiednio wysokiej umiejętności podkręcania piłki, wycelować we właściwe miejsce boiska (odrobinę za dalszy słupek), dobrać rotację (to bardzo proste) i nacisnąć przycisk strzału. Absolutnie każde dośrodkowanie da się zamienić w ten sposób w bramkę. Sposób jest w 100% skuteczny.