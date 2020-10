Doom uruchomiony na lodówce (no prawie). Czegoś takiego jeszcze nie było [wideo]

Tak naprawdę przeniesiono ekran z dźwiękiem i możliwość sterowania z Samsunga Galaxy Fold 2 / foto. ChillinwithTwisted420 @ YouTube

Jeden z internautów wstawił na swój kanał ChillinwithTwisted420 wideo z ogrywania Dooma (i kilku innych gier) na smart lodówce Samsunga. Sterował gamepadem, ale jakby tego było mało, chodzi o nowego przedstawicieli serii w postaci Doom Eternal, a nie stara odsłonę z lat ‘90. Okazuje się, że jednak nie jest to żaden hack czy fanowski "lodówkowy port Dooma", a działanie dwóch oficjalnych aplikacji, tylko połączone w niecodzienny sposób.Usługi grania w chmurze jak Nvidia GeForce Now i niedawno włączony dla szerszego grona odbiorców także, cieszą się całkiem dużym zainteresowaniem w 2020 roku. Można z nich korzystać (a przynajmniej z części) na Windowsie, macOS, Androidzie, Androidzie TV czy Chrome OS, a nawet podobno przy zastosowaniu pewnej sztuki w przeglądarce internetowej pod Linuxem. Czy to po prostu uruchomienie GeForce Now lub xCloud z poziomu lodówki? Nie. Aplikacja nie jest dostępna w systemie Samsung Tizen, a właśnie on napędza inteligentny sprzęt AGD tej firmy.