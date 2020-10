EA powinno się wstydzić. FIFA 21 to klon poprzednich odsłon

Kontrowersji ciąg dalszy.

Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z premierą gry FIFA 21, czyli kolejnej odsłony popularnego cyklu. Deweloperzy z EA Sports niestety nie spełnili oczekiwań konsumentów, które – bądź co bądź – nie były zbyt wygórowane. Chcieli oni jedynie otrzymać produkcję nieco różniącą się od poprzedniczki i wprowadzającą powiew świeżości do cyklu.Niestety – problemy rozpoczęły się jeszcze przed premierą . Producent pierwszy raz od dawna nie zdecydował się bowiem na opublikowanie wersji demonstracyjnej tytułu. Wcześniejszy dostęp otrzymały wyłącznie osoby subskrybujące usługę EA Play.

Źródło: Metacritic

Wybuch kontrowersji nastąpił niedługo po debiucie. Czarę goryczy przelało przyznanie się przez Electronic Arts do skopiowania całości gameplay’u z FIFY 20 w wersji na konsolę Nintendo Switch. Kupując więc tegoroczną odsłonę (za niemałe pieniądze) otrzymujemy ten sam produkt, co rok temu. To niewątpliwie cios poniżej pasa.Nie dziwi więc fakt, że gracze pozostawili na portalu Metacritic ocenę na poziomie „0,1”. Tym samym FIFA 21 na Nintendo Switch stała się najgorzej recenzowaną przez użytkowników produkcją w historii. Nieco lepiej prezentują się wyniki tytułu na inne platformy.Większość recenzentów wystawiła grze dosyć pozytywne opinie. Użytkownicy – jak to często bywa – nie zgodzili się ze zdaniem krytyków i zmieszali produkt EA Sports z błotem.poszczycić się może oceną „1.0”, odsłona na PC „1.9”, a edycja na Xbox One „1.4”.