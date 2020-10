Kultowy Sonic The Hedgehog 2 za darmo na Steam i inne promocje z okazji 60-lecia Segi

Steam może przywitać was banerem opisującym promocję Segi / foto. Steam

W trakcie rozgrywki można natknąć się na kilka różnych mechanik w zależności od konkretnego momentu w grze. Wiele z nich to po prostu momenty czysto platformowe, choć zaopatrzone o superszybkie ruchy naszego Sonica. Jednak w tej części da się też sterować jego przyjacielem lisem, a także rozegrać poziomy wspólnie z drugim graczem, w tym lokalnie na podzielonym ekranie.Grafika jest mocno kolorowa i nawet lekko poprawiona względem oryginału, ale naprawdę w niewielkim stopniu. To bardziej techniczne dostosowanie do nowoczesnych komputerów niż duże usprawnienia wizualne. Jeśli lubicie taki styl retro, Sonic The Hedgehog 2 powinien się wam spodobać.