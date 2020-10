Wciąż liczycie na GTA VI? Na osłodę przychodzi GTA z Brazylii, czyli 171

Jak GTA, ale prosto z Brazylii

Brazylijskie firmy QUByte Interactive i Betagames Group, które zajmują się raczej nie tak dużymi produkcjami, tym razem porwały się na spory projekt jakim ma być 171. To wprost odpowiednik GTA, ale innej firmy i rozgrywający się w brazylijskim świadku przestępczym, a nie tym znanym z USA. Twórcy 171 nie kryją się z nawiązaniami i inspiracjami z serii GTA od Rockstar Games.





Kiedy należy spodziewać się latynoskiego GTA? Nie ma jeszcze konkretnej daty premiery, ale już wiadomo, że tytuł zawita na PC, PS4, Xbox One, ale też nowe Xbox Series (nie wspominano o PS5). Dużym plusem może być też zapowiedź wydania na Nintendo Switch. W końcu Rockstar nie przeniósł GTA V na tę konsolę, więc 171 może okazać się pewnym substytutem GTA dla jej posiadaczy.



Mniejsza skala, ale wciąż ambitny projekt

Oczywiście brazylijskie 171 nie będzie mogło równać się jakością z hitem Rockstara. Pieniądze, jakimi dysponuje konkurent Amerykanów nie są tak ogromne, więc równorzędna walka nie jest możliwa. Zapewne QUByte Interactive i Betagames Group mają też daleko do możliwości, jakimi dysponują twórcy nieco podobnych do GTA serii, takich jak Yakuza, Sleeping Dogs, Mafia, Watch Dogs czy Saints Row. Mimo wszystko społeczność skupiona wokół GTA V pragnie czegoś nowego i 171 może na tym sporo ugrać. Należy uzbroić się w cierpliwość i rozglądać się za informacjami o ogłoszeniu daty premiery, która powinna chociaż trochę osłodzić czas w oczekiwaniu na GTA VI.



Wszyscy fani czekali na zapowiedź GTA VI. Rockstar faktycznie wypuści kolejne GTA, ale w zasadzie nie do końca będzie nowe, bo to tylko hucznie zapowiadane porty GTA V na nadchodzące konsole PlayStation 5 i Xbox Series X oraz S, co niedawno. A gdzie prawdziwe GTA VI? Zapewne jeszcze długo się go nie doczekamy, ale wkrótce będzie można sięgnąć po alternatywę.