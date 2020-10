Xbox Game Pass także na iOS. Microsoft ma obejść ograniczenia Apple

Czy tak się stanie?





Xbox Game Pass także na iOS? Oby!

To jest po prostu złe doświadczenie dla klientów. Gracze pragną móc bezpośrednio wejść do gry za pośrednictwem jednej aplikacji – podobnie jak robią to z filmami lub piosenkami. Nie chcą być zmuszaniu do pobierania ponad 100 aplikacji do grania w pojedyncze produkcje. Zależy nam, aby użytkownicy byli w centrum wszystkiego, co robimy. Zapewnienie wspaniałych wrażeń jest podstawą tej misji.





Źródło: Microsoft

Jeszcze pewien czas temu Xbox Game Pass (przez Cloud Gaming) testowany był na urządzeniach z systemem iOS. Platforma jednak zamknęła swoje wrota przed posiadaczami urządzeń od Apple i nic nie wskazywało na zmianę tego stanu rzeczy.Dopiero około miesiąc temu dowiedzieliśmy się o powodach. Apple wprowadziło zmiany w zakresie dostępności usług umożliwiających strumieniowanie gier. Okazuje się, żedo każdej udostępnianej produkcji w ramach Game Pass . Chyba nie trzeba dodawać jak bardzo nieopłacalne byłoby to rozwiązanie.Zresztą, takiego samego zdania jest Microsoft:W tunelu pojawiło się jednak światełko. Jak donosi portal Business Insider, szef marki Xbox (Phil Spencer) miał przekazać pracownikom informację o możliwym wkroczeniu Game Passa na iPhone’y oraz iPady. Miałoby się to stać już w 2021 roku, a całeDzięki temu ominięto by wszystkie przeszkody postawione na drodze przez Apple. Microsoft chce także zapewnić taką samą możliwość dla osób korzystających z Windowsa 10. Na razie jednak mówimy o plotkach i informacjach, które mogą, ale nie muszą mieć swojego potwierdzenia w rzeczywistości. Pozostaje więc czekać na dalsze wieści.Źródło: Business Insider / Foto. Microsoft