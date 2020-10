Syberia: The World Before - Prologue za darmo na Steam. Wkrótce nowa część przygodówki

Produkcja Syberia: The World Before - Prologue, to wprowadzenie do nadchodzącej gry przygodowej. Jak można przeczytać na karcie produktu w serwisie Steam - "Vaghen, 1937: Dana Roze, to 17-letnia dziewczyna, która rozpoczyna błyskotliwą karierę pianistki. Jednak cienie zaczynają pojawiać się nad jej przyszłością, gdy faszystowskie zagrożenie ze strony Brązowego Cienia wisi nad Europą u zarania drugiej wojny światowej. Taiga, 2004: Kate Walker stara się najlepiej jak potrafi przeżyć w kopalni soli, w której została uwięziona, kiedy tragiczne wydarzenie prowadzi ją do nowej przygody w poszukiwaniu jej tożsamości."







Przebrnięcie przez prolog będzie na pewno dobrym przedsmakiem pełnej edycji, która ukaże się w bliżej nieokreślonym terminie 2021 roku na PC, a może też innych platformach (których nie wyszczególniono). Symfoniczna ścieżka dźwiękowa zawarta także w prologu została skomponowana przez Inona Zura, który odpowiada również za muzykę do Syberii 3, Fallouta, Dragon Age czy Prince of Persia.





Jak odebrać bezpłatnie Syberia: The World Before - Prologue na Steam?

Aby zaopatrzyć się w pozycję Syberia: The World Before - Prologue, trzeba udać się na kartę produktu na Steam pod tym adresem lub po prostu poszukać tego tytułu w dziale sklepu launchera Steam (dostępny w naszej bazie). Produkcja dostępna jest w pełni bezpłatnie w formie promocji nadchodzącego pełnego tytułu. Wymaga Windowsa 7 lub nowszego (zalecany Windows 10), procesora klasy i5 6600 (zalecany co najmniej i7 8700), 8 GB RAM (zalecane 16 GB), karty graficznej typu GeForce GTX 750 Ti, Radeon HD 7850 lub R7 260X (zalecane GeForce GTX 1060, Radeon R9 390X lub Fury X) oraz 6 GB dostępnej przestrzeni na dysku (rekomendowany jest nośnik SSD).



Źródło i foto: Steam