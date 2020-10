Abzu i Rising Storm 2: Vietnam za darmo w Epic Games. Znów jedna powtórka

Fani historycznych konfliktów w strzelankach i sieciowej rozgrywki powinni być zadowoleni. Rising Storm 2: Vietnam, to kolejny tytuł od twórców ciepło przyjętej serii Red Orchestra, która skupiała się na drugowojennych zmaganiach na froncie wschodnim. Tym razem Antimatter Games i Tripwire Interactive przenoszą nas na arenę konfliktu znanego jako wojna w Wietnamie.







Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Red Orchestra w Wietnamie: mecze wieloosobowe dla 64 graczy, ponad 20 map, Armia Stanów Zjednoczonych i Marines, Wietnamska Armia Ludowa, Wietkong/Narodowy Front Wyzwolenia Wietnamu Południowego; Australijczycy i Armia Republiki Wietnamu; ponad 50 broni; 4 helikoptery do pilotowa..."





Abzu na Epicu za darmo po raz kolejny

Zgodnie z ostatnią modą dość często mamy powtórki. Jeśli śledzicie promocje Epic Games Store od początku, to bardzo możliwe, że macie już na swoim koncie kopię Abzu. To gra wydana latem 2016 roku, która była już oferowana bezpłatnie na Epic Games Store nieco ponad rok temu. A dokładnie na początku września 2019 roku.







"Zanurz się w ekscytującym podwodnym świecie pełnym tajemnic, życia i kolorów. Jako Nurek wykonuj zwinne akrobacje, korzystając z płynnego sterowania. Odkryj setki niepowtarzalnych gatunków opartych na prawdziwych stworzeniach i nawiąż silną więź z obfitą fauną morską. Wchodź w interakcje z ławicami tysięcy ryb, które proceduralnie reagują na Ciebie i inne stworzenia, w tym drapieżniki. Rozkoszuj się epickimi widokami oceanicznych głębin i odkrywaj ekosystemy odwzorowane z niebywałym przywiązaniem do szczegółów. Udaj się w podróż do serca oceanu, gdzie w zapomnieniu spoczywają starożytne sekrety…"





Jak odebrać darmowe gry na Epic Games Store?



Mechanizm nie zmienia się od początku. Musimy wejść na główną stronę Epic Games Store i przewinąć widok trochę niżej, gdzie znajdziemy sekcję z aktualnymi bezpłatnymi grami. Można też poszukać ich w dziale sklepu launchera Epic Games (dostępny w naszej bazie). Oferta z Abzu i Rising Storm 2: Vietnam dostępna jest przez tydzień do czwartku 15 października o godzinie 17:00.







Wtedy też nastąpi zamiana i pojawi się Kingdom New Lands (tak, też powtórka) oraz pierwszy raz oferowany przez Epic Games tytuł w postaci mrocznej produkcji Amnesia: A Machine for Pigs autorstwa The Chinease Room. To twórcy, którzy mają na swoim koncie chociażby całkiem znany i lubiany "symulatora chodzenia" Dear Esther czy nagradzany Everybody's Gone to the Rapture.



Źródło i foto: Epic Games Store