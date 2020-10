CS:GO w świecie Wiedźmina. Fan stworzył mapę Kaer Morhen do Counter-Strike

Wizualizacja chipu z linii grafik Nvidia GeForce Ampere / foto. ZelazoBeton @ Steam



Mapa o nazwie ttt_kaer_morhen nie jest wierną kopią modeli z wiedźmińskiej gry, jendak bez trudu można odnaleźć znajome miejsca. Lokacja zawiera liczne autorskie przeróbki względem oryginalnego desingu i dedykowana jest dla specjalnego trybu wywodzącego się z modów - Trouble in Terrorist Town (TTT), który opiera się na mechanice śledzenia zdrajcy w obozie terrorystów. Jednak według tagów powinna działać też w takich trybach jak: Classic, Deathmatch, Demolition, Custom, Training, Co-op Strike, Wingman i Flying Scoutsman .



Tryb TTT z najlepszą zabawą w Kaer Morhen





"Mapa zawiera 2 pułapki dla zdrajców (schody i tyrolka) oraz 4 teleportacje dookoła mapy, aby dostać się do pokoju zdrajców. Pokój dla zdrajców bardziej przypomina złącze do teleportów niż miejsce do campowania. W obu przypadkach musisz mieć wtyczkę TTT, która pozwala zdrajcom na używanie zamkniętych drzwi, które zawierają słowo zdrajca."





Możecie to sprawdzić dzięki pracy jednego z fanów darmowej strzelanki (w modelu Free2Play)posługującego się pseudonimem ZelezoBeton. Udostępnił na Steam w warsztacie dla CS:GO mapę Kaer Morhen, która według jego opisu inspirowana jest pierwszą odsłoną gry od CD Projekt RED z Geraltem z Rivii w roli głównej, choć po przejrzeniu wideo widać też odniesienia do zakamarków z trójki.