Keanu Reeves i Billie Eilish w telewizyjnej reklamie Cyberpunk 2077 (wideo)

Reklama Cyberpunka 2077 wysadza z butów.





Cyberpunk 2077 - zwiastun telewizyjny "Chwytaj Dzień"

kawałka

"W Night City gracze będą mogą stać się charakterologicznie kimkolwiek i...czymkolwiek, o ile ciało kierowanego przez nich awatar sprosta zmianom, jakie poczynią w jego ciele kolejne modyfikacje."

Koszt produkcji Cyberpunk 2077

Premiera Cyberpunk 2077 już 19 listopada 2020 roku. Produkcja kolejnego przeboju CD Projekt RED nie obejdzie się bez crunchu , co dla graczy oznacza to (miejmy nadzieję), że w dniu premiery dostaną produkt naprawdę dopracowany. Polskie studio podgrzewa przedpremierową atmosferę, publikując w sieci najnowszy, telewizyjny zwiastun Cyberpunk 2077. Jest kozacki!Telewizyjna reklama Cyberpunk 2077 - Chwytaj dzień trwa zaledwie 30 sekund, ale jest absolutnie perfekcyjna. Rolę główną gra w niej Keanu Reeves, który w rytm wykonywanego przez Billie Eilish"Bad Guy" i prezentowanego równocześnie gameplayu, opowiada o tym, co czyni człowieka kryminalistą w 2077 roku. Okazuje się, że... zostanie złapanym.- zapowiada znany aktor.Zwiastun jest jednym z najlepszych trailerów ostatnich lat, obejrzyjcie go koniecznie!pozwalają przypuszczać, że będziemy mieli do czynienia z grą z najwyższej półki. Według najnowszego raportu, wydatki na Cyberpunka 2077 i inne projekty w przygotowaniu pochłonęły już ponad 448,5 miliona złotych. Wydatki na projekty związane z grami wzrosły aż o 77% do 111 milionów złotych w pierwszej połowie bieżącego roku. Powodem jest zapewne przełożenie premiery gry na listopad oraz zintensyfikowanie prac nad nadchodzącymi projektami.Źródło: CD Projekt RED