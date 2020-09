Październikowa oferta PlayStation Plus. Do odebrania dwie darmowe gry

Ciekawa propozycja.





Oferta PlayStation Plus na październik

Need for Speed Payback

Sony przedstawiło właśnie październikową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Tym razem za darmo udostępnione zostaną dwa naprawdę interesujące tytuły – Need for Speed Payback oraz Vampyr. Propozycja powinna spodobać się więc zarówno fanom gier wyścigowych, jak i RPG. Dostęp do nich przyznany zostanieDla osób, które nie miały styczności z produkcjami znajdującymi się w ofercie – warto wspomnieć kilka słów na ich temat.To kolejna odsłona jednej z najpopularniejszych serii gier na świecie. Akcja toczy się w półświatku Fortune Valley. Zadaniem gracza jest pokonanie lokalnego kartelu, którzy rządzi miejscowymi kasynami, a także całym przestępczym podziemiem. Na spragnionych przygód, czekają wyścigi i misje, które pozwolą zdobyć szacunek Fortune Valley, a także zagwarantują możliwość startu w ostatecznym wyścigu.