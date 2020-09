Produkcja Cyberpunka 2077 to nie raj. Nie obędzie się bez crunchu

Niezbyt pozytywne wieści.





Crunch nieunikniony w CD Projekt RED

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za tę decyzję. Wiem, że jest ona sprzeczna z tym, co powiedzieliśmy wcześniej o crunchu. Jest to również bezpośrednia sprzeczność z tym, w co ja osobiście wierzyłem. Crunch nigdy nie powinien być rozwiązaniem. Rozszerzyliśmy jednak dostępne sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach.

„Crunch” to zjawisko, które kojarzy się wręcz skrajnie negatywnie. Często porównywane jest do wykorzystywania pracowników i łamania podstawowych wartości etycznych. Demonizacja tego słowa niewątpliwie ma swoje podłoże w licznych sytuacjach, kiedy to pracodawcy nie byli do końca skłonni płacić podwładnym za nadgodziny.CD Projekt RED jeszcze rok temu wydało oświadczenie, w którym dało do zrozumienia, że w przypadku produkcji Cyberpunka 2077 nie dojdzie do „crunchu”. Sytuacja uległa jednak zmianie i pracownicy otrzymali jednoznaczne e-maile z informacjami o nowych zasadach.Jak pisze Adam Badowski, szef studia: