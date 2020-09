Kultowy Postal powróci. Tym razem w nowej wersji

Nintendo szykuje hit.





Postal to kultowa „strzelanka”, która wiele lat temu święciła triumfy na komputerach osobistych. Okazuje się, że tym razem opisywana produkcja powróci w nowej, odświeżonej wersji – gra będzie przeznaczona oraz zoptymalizowana pod konsolę Nintendo Switch.zostanie udostępniona graczom już 16 października bieżącego roku.Postal to gra, która pierwotnie została wydana na komputery osobiste. Wersja Redux przeznaczona na Nintendo Switch została przebudowana oraz rozszerzona – użytkownicy będą mogli skorzystać z nowych poziomów, a także innych trybów rozgrywki. Franczyza Postal jest dobrze znana z kontrowersji, które sobą wywołuje, co jest również receptą na hitową sprzedaż produkcji.Wszystko to ze względu na przemoc oraz treści promowane przez wirtualna rozrywkę.Założyciel studia Running with Scissors, Vince Desi przekazał, iż Postal na Nintendo Switch. 20 lat temu nie mieliśmy pojęcia, jak tego typu gra może zadziałać na społeczeństwo oraz historię wirtualnej rozrywki, ale czasy się zmieniły. Desi podziękował także wieloletnim fanom gry za wsparcie oraz ciepłe słowa, które docierały do studia podczas rozwoju opisywanego tytułu.W latach 80 i 90 ubiegłego wieku Nintendo było kojarzone jako firma wydająca przyjazne gry i stroniąca od kontrowersyjnych tytułów. Firma usunęła krew oraz ofiary śmiertelne ze wszystkich produkcji w latach 90 – zaczynając od Mortal Kombat na Super Nintendo. W późniejszych latach sprawa zaczęła się znów zmieniać.Obecnie nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę Postal Redux. To może byćŹródło: DT / fot. RWS