Scrap Garden do odebrania za darmo. To świetna platformówka

W ostatnich miesiącach gracze są niezwykle rozpieszczani. Bezpłatnie udostępniane są bowiem naprawdę interesujące tytuły, które zaskakują nie tylko jakością wykonania, ale także oryginalnym pomysłem na różne mechaniki i rozwiązania. Za przykład niech posłuży Scrap Garden.Jest to dosyć niszowa produkcja z 2016 roku, która zebrała naprawdę dobre recenzje. Jak możemy wyczytać z opisu gry na Steamie:

Scrap Garden to urocza platformówka o przygodach Canny'ego, robota, który obudził się w postapokaliptycznym świecie, gdzie wszystkie roboty zostały wyłączone. Co stało się z miastem? Dlaczego, wiele lat temu, wszelkie mechanizmy przestały działać? Czy przeżył ktoś jeszcze?

Trzeba więc przyznać, iż mamy do czynienia z nietypową fabułą. Scrap Garden ma spodobać się przede wszystkim fanom takich klasyków jak Donkey Kong, Spyro the Dragon czy Crash Bandicoot. Sam produkcja nie jest zbyt obszerna, gdyż składają się na nią 6 lokacji. Te są jednak wypełnione przeróżnymi zagadkami, misjami i mechanikami.Scrap Garden zostało udostępnione za darmo na platformie Steam . Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta trwa wyłącznie do końca weekendu. Potem za grę trzeba będzie uiścić standardową opłatę (około 40 zł).Źródło i foto: Steam