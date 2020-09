Kolejne gry w chmurze GeForce Now. Także darmowe z Epic Games

Sytuacja Nvidii i jego GeForce Now ustabilizowała się. Wracają kolejne gry, dochodzą nowe. Tak jak co tydzień, Nvidia chwali się kolejnymi grami, które są zgodne z ich chmurową usługą grania. Dostajemy zupełnie nowe tytuły, ale też takie, które wracają do usługi GeForce Now.



GeForce Now, czyli gry PC bez wydajnego komputera









Główny ekran GeForce Now w wersji na Windowsa / foto. Instalki.pl



Wystarczy Android na smartfonie, tablecie, ewentualnie Android TV w smart TV lub przystawce telewizyjnej. GeForce Now jest też zgodny z komputerami na Windowsie i macOS, a nawet Chromebookami. Nie potrzeba mocnej maszyny, bo wszystkie gry uruchamiane są na serwerach Nvidii, która udostępnia nam swoją moc obliczeniową. Komputer, smartfon czy telewizor pełni tylko rolę odbiornika obrazu i dźwięku (jak np. podczas transmisji z YouTube), a z racji konieczności sterowania, w drugą stronę wysyła nasze ruchy gamepada czy klawiatury i myszki. Bazujemy na posiadanych już przez nas grach (także części darmowych), a abonament jest opcjonalny (krótsze kolejki czy ray tracing).



Dla przypomnienia - Nvidia GeForce Now jest pierwszą dostępną komercyjnie w Polsce usługą grania w chmurze. Niedawno do tego grona dołączył też Microsoft xCloud, ale Google wciąż nie ma planów na Stadię w kraju nad Wisłą. Kiedyś mieliśmy też np. OnLive, ale ten od lat nie działa po wykupieniu przez Sony i byciu podstawą ich własnej usługi chmurowej, która też nie jest dostępna w Polsce.

Rocket League, RollerCoaster Tycoon 3 i inne nowe gry w GeForce Now



Co tym razem przyszykowała Nvidia z wydawcami i deweloperami gier? Zacznijmy od darmowych pozycji, które ostatnio pojawiły się na Epic Games Store. Możemy zagrać w Rocket League (Epic Games Store, Steam) i RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition (Epic Games Store i Steam). Jeśli chcecie, to możecie obecnie stać się za darmo posiadaczami obu tytułów na platformie Epic Games (Rocket League jest darmowe już na stałe jako gra free-2-play). Mamy też powrót w postaci Pathologic 2 (Steam).



Kilka zrzutów ekranu interfejsu GeForce Now z Androida / foto. Instalki.pl



Pozostałe produkcje są pierwszy raz na GeForce Now: Assassin's Creed Chronicles: India (Uplay), Disgaea 4 Complete+ (Steam), Disgaea 5 Complete (Steam), Left 4 Dead 2: The Last Stand (Steam), The Legend of Heroes: Trails in the Sky (Steam), The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd (Steam), Port Royale 4 (premiera gry 25 września), Tomb Raider: Underworld (Steam), Untitled Goose Game. W chwili pisania tekstu jeszcze nie wszystko działa (RollerCoaster 3 na Epic Games, Port Royale 4 i Untitled Goose Game), ale znając poprzednie przypadki, można przypuszczać, że zapewne wystarczy poczekać kilka godzin, może do jutra.







