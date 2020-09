Jestem pewien, granie w chmurze to przyszłość. Amazon wchodzi do gry z usługą Luna

Będzie się działo.

Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na jedno: gaming w chmurze to przyszłość. Przynajmniej bardzo chcą w to wierzyć wielkie koncerny, bo kolejny z nich, czyli Amazon, właśnie dołączył do wyścigu, w którym Luna będzie bezpośrednio rywalizować z xCloudem od Microsoftu czy Stadią od Google.Luna to nic innego jak. Obecnie chmurowa usługa dostępna jest wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie użytkownicy mogą uzyskać tzw. wczesny dostęp za. Amazon nie zdradza jednak, kiedy z Luny będę mogli skorzystać gracze z naszej części świata.Źródło: AmazonNa tę chwile Luna dysponuje ponad setką gier, w tymczy też. Zgodnie z zapowiedziami portfolio tytułów będzie sukcesywnie rozszerzane - w najbliższym czasie np. możemy się spodziewać, żestworzy swój kanał, za dodatkową opłatą oferując m.in.Pod względem sprzętu, na jakim będziemy mogli grać, Amazon zapewnia wsparcie dla, czy. Streamować można także z poziomu przeglądarki Chrome czy. Planowany jest też dostęp do usługi z urządzeń z

Źródło: AmazonKolejna garść obietnic dotyczy jakości. Luna docelowo ma zapewniać, ale na samym początku zagramy w, do czego potrzebne będzie łącze o minimalnej przepustowości 10 Mbps.Przy okazji premiery zaprezentowano zintegrowany z Alexą kontroler, który łączyć się będzie bezpośrednio z serwerami Amazonu. Jego cena (w trakcie wczesnego dostępu) wynosi 49,99 dolarów. Amazon dodaje, że grać będziemy mogli także, korzystając z pada od PS4 czy Xboxa One, a także myszki lub klawiatury.Źródło: AmazonCzas wejścia z nową usługą jest dobry. Wszakże gracze na całym świecie podrażnieni są brakiem dostępu do hardware (np. od Nvidii czy Sony), co może być motywacją do przerzucenia się na model chmurowy. Natomiast czy użytkownicy rzeczywiście masowo przekonają się do tzw. gamingowego Netflixa - czas pokaże.Źródło: The Verge / Amazon