RollerCoaster Tycoon 3 za darmo w Epic Games. Kultowa seria z budową parku rozrywki

Pewnie wielu graczy liczyło, że w tym tygodniu Epic Games również nas zaskoczy i mimo wcześniejszej zapowiedzi jednego tytułu, będzie finalnie rozdawać aż dwa albo trzy. Aż tak pięknie nie jest, ale nawet samo RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, to godna polecenia pozycja.







Panorama na park rozrywki stworzony w RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition / foto. Epic Games



Poza zawarciem rozszerzeń, w grze zaimplementowano też kilka poprawek jak obsługa rozdzielczości panoramicznych. A czym w ogóle jest RollerCoaster Tycoon 3? Ekonomiczna strategia mówiąca o budowaniu parku rozrywki od Frontier Developments. Poza samymi kolejkami górskimi, w parku rozrywki stawiamy też innego typu atrakcje jak chociażby elementy aquaparku czy zoo, punkty usługowe, elementy dekoracyjne.



Pierwsze oryginalne wydanie RollerCoaster Tycoon 3 ujrzało światło dzienne jeszcze w 2004 roku na PC. Po wielu latach grę przeportowano na iOS, a obecnie wypuszczono ponownie na PC i pierwszy raz na konsoli Nintendo Switch, od razu w wersji uzupełnionej o liczne dodatki, czyli jako RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition. To właśnie dziś mamy premierę tego tytułu i to już w tym momencie za darmo w Epic Games Store.

Jak odebrać bezpłatnie RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition?



Trzeba dbać o zadowolenie gości, pilnować personel, a także zajmować się kwestiami finansowymi, aby cała inwestycja przynosiła dochody. Ewentualnie możemy skupić się na czystym budowaniu w trybie sandbox. To po prostu kompletny tycoon, tyle że w specyficznej tematyce parku rozrywki. Ciekawą opcją jest możliwość sprawdzenia wybudowanych atrakcji z perspektywy pierwszoosobnowej.







Tak jak zwykle, aby stać się bezpłatnie posiadaczami kopii gry na Epic Games Store, należy wejść na główną stronę internetową platformy lub w dział sklepu launchera Epic Games i znaleźć sekcję z darmowymi grami. Będzie w niej znajdował się gotowy do kupienia za 0 złotych RollerCoaster Tycoon 3: Deluxe Edition. Mamy na to czas do 1 października o godzinie 17:00.







Co za tydzień? Nie możemy być do końca pewni z racji licznych niespodzianek robionych przez Epic Games Store, ale na razie zapowiedziano tylko niezależną platformówkę w ciekawej rysunkowej oprawie, którą jest Pikuniku. Jak można przeczytać na Epic Games Store - "Pomóż osobliwym postaciom pokonać przeciwności, okryć konspirację establishmentu i rozpocząć rewolucyjkę w tej rozkosznej, dystopijnej przygodzie!"



Źródło i foto: Epic Games Store