Nie będzie Among Us 2. Twórcy przedstawili plany rozwoju marki

Ważne oświadczenie.





Among Us 2 nie powstanie. To dobrze!

Odbyliśmy rozmowy odnośnie tego, w jaką stronę planujemy rozwinąć tę grę. Kiedy koniec prac nad Among Us? Jak wyglądać ma Among Us 2? Głównym powodem ogłoszenia drugiej części była przestarzała baza kodowa „jedynki”. Znacznie utrudnia ona dodawanie nowych treści. Jednakże jesteśmy świadomi popularności Among Us i chcemy wciąż wspierać produkcję, i ją rozwijać.



Zrezygnowaliśmy z prac nad Among Us 2 i planujemy skupić się na ulepszeniu Among Us. Cała zawartość planowana do „dwójki” zostanie wprowadzona do już istniejącego tytułu. Będzie to o wiele trudniejsze zadanie, ponieważ musimy w tym celu zbadać dokładnie kod źródłowy gry i go przeprojektować. Mamy w planach wiele nowości i cieszymy się, że będziemy mogli Wam ją dostarczyć.

Among Us to produkcja, która ostatnimi czasy święci triumfy. W port mobilnej gry bawią się setki tysięcy osób, co potwierdzają statystyki Steama . Ciężko wyjaśnić ten fenomen, ale też trudno się z nim kłócić. Deweloperzy nie tak dawno potwierdzili, że pracują nad jego kontynuacją. No cóż, właśnie zmienili plany.Jako że Among Us jest niemalże bezczelnym portem „gry na telefon”, to. Mimo tego twórcy postanowią spróbować. Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu: