Rocket League za darmo w Epic Games. Gratis kupon 40 zł na kolejne gry

Tydzień temu zapowiadaliśmy, że właśnie dziś darmowy Rocket League z kuponem na 40 złotych trafi na Epic Games. Nie jest to czasowa promocja, a przynajmniej pod kątem samej gry. Po prostu Rocket League od tej pory można zaliczyć do produkcji free-2-play z opcjonalnymi mikropłatnościami, nie trzeba kupować już podstawy, czyli samej gry. Nie mniej jest pewien promocyjny aspekt czasowy.



Jeśli zdecydujemy się odebrać Rocket League od dziś maksymalnie do 23 października, to do naszego ekwipunku na koncie Epic Games poza samym tytułem, dołączy też automatycznie specjalny Kupon Epic obniżający cenę o 40 złotych. Można go wykorzystać do 1 listopada na każdy zakup gry lub dodatku bezpośrednio w sklepie Epic Games, jeśli cena danej produkcji wynosi co najmniej 59,99 złotych uwzględniając inne obniżki. Więc np. podczas jakiejś wyprzedaży ze 120 złotych na 70 złotych, kupon można aktywować i zapłacić tylko 30 złotych. Rocket League dostępny jest w naszej bazie (także z odebraniem kuponu).

Zabawna mała wpadka Epica