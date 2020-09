Konsola i gry w jednym abonamencie. Poznaliśmy polskie ceny Xbox All Access

Oferta Microsoftu coraz ciekawsza.

Xbox All Access to mała rewolucja

Podczas gdy Sony stawia na tradycyjnym model dystrybucji konsoli i gier, Microsoft mocno eksperymentuje wprowadzając oferty, które jeszcze nie dawno były zupełnie nieznane w świecie elektronicznej rozrywki. Wraz z wprowadzeniem na rynek konsol Xbox nowej generacji, użytkownicy z Polski będą mogli skorzystać zChcesz kupić nową konsolę? Sprawa jest prosta. Udajesz się do sklepu i kupujesz sprzęt płacąc gotówką, kartą lub bierzesz go "na raty". Ta ostatnia forma jest dość popularna zważywszy na fakt, że sklepy z elektroniką co rusz ogłaszają promocje "Raty 0%" kusząc klientów brakiem konieczności wykładania gotówki. Tej jesieni miłośnicy Xboxa będą mogli skorzystać z zupełniej nowej opcji - Xbox All Access. W ramach jednej, miesięcznej opłaty klient otrzymaoraz dostęp do gier w ramach