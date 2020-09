Cyberpunk 2077 będzie „krótszy” od Wiedźmina 3. Dlaczego?

Twórcy tłumaczą taką decyzję.





Cyberpunka 2077 ukończymy szybciej niż Dziki Gon

Napłynęło do nas wiele skarg na to, że główna historia Wiedźmina 3 jest po prostu za długa. Dodatkowo popatrzyliśmy na wskaźniki potwierdzające, iż naprawdę ogromna liczba ludzi nie dotarła do końca historii.

Premiera gry Cyberpunk 2077 odbędzie się już za niecałe dwa miesiące. W listopadzie społeczność w końcu otrzymają możliwość sprawdzenia najnowszej produkcji od twórców Wiedźmina 3. Jak się jednak okazuje, przejście tytułu ma zająć graczom mniej czasu niż ukończenie fabuły w trzeciej części przygód Geralta z Rivii.Tak stwierdził przynajmniej Patrick Mills, starszy projektant zadań w CD Projekt RED, podczas transmisji na żywo. Powiedział następujące słowa:Trudno się z tym kłócić – mówimy bowiem o oficjalnych danych. Przejście Wiedźmina 3 ze wszystkimi dodatkami potrafi zająć nawet 150 godzin, co robi wrażenie. Osobiście nie odczuwałem znużenia przy widoku napisów końcowych, lecz wierzę na słowo, że są ludzie, którzy nie lubią tak długich gier.Oczywiście nie oznacza to, że Cyberpunk 2077 będzie bardzo krótki. Nadal mówimy o ogromnej produkcji AAA – do tego należy wliczyć planowane dodatki i aktualizacje. Oczywiście nie wiadomo tak naprawdę ile czasu zajmie graczom ukończenie całej osi fabularnej i zadań pobocznych – tego dowiemy się dopiero w listopadzie. Miejmy nadzieję, że debiut nie zostanie przełożony.Źródło i foto: CD Projekt