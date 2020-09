PlayStation 5 uruchomi prawie każdą grę z PS4. Ale to tyle…

Słodko-gorzka prawda.

Nie da się ukryć, że takie oświadczenie skusi część graczy do zakupu PlayStation 5. Nie dosyć, iż otrzymają oni dostęp do nowych produkcji i lepszych podzespołów, to jeszcze uda im się zagrać w hity z PlayStation 4. Okej, gdzie jest więc ta gorycz?Jeśli zechcecie uruchomić na PlayStation 5 gry z PS1, PS2 lub PS3, to się zawiedziecie. Sony poinformowało, że wsteczna kompatybilność ograniczona zostanie wyłącznie do PS4. Niektórzy nie będą widzieć w tym problemu, lecz dla części graczy, taka decyzja może dosyć zaboleć.Przypominamy, że premiera PlayStation 5 (w Europie) odbędzie się 19 listopada 2020 roku.Źródło: Washington Post / Foto. Sony