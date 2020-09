Cyberpunk 2077 uruchomisz na starszym PC, ale zalecany jest dysk SSD. Oficjalne wymagania ujawnione

Cyberpunk 2077 – wymagania sprzętowe.





Wielkimi krokami zbliża się premiera gry, na którą czekają miliony graczy na całym świecie. Cyberpunk 2077 rozbudza nadzieje nie tylko "pecetowców" bowiem tytuł zadebiutuje również na konsolach. Gra zadebiutuje już 19 listopada, dokładnie tego samego dnia na rynku pojawi się długo wyczekiwane PlayStation 5 od Sony.



Zbliżająca się primera skłoniła CD PROJEKT RED do ujawnienia oficjalnych wymagań sprzętowych. Okazuje się, że rozgrywka będzie dostępna również dla graczy, którzy nie dysponują najnowszymi podzespołami. Gra ma działać już na grafice NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB), ale studio rekomenduje, aby instalować tytuł na dysku SSD. Oczywiście taka konfiguracja sprawi, że będziemy musieli pogodzić się z niższą rozdzielczością i grafiką gorszej jakości.



Minimalne wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077



System operacyjny: 64-bitowy Windows 7 lub Windows 10

Procesor: Intel Core i5-3570K 3,4 GHz lub AMD FX-8310 3,4 GHz

Pamięć RAM: 8 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) lub AMD Radeon RX 470

DirectX: DirectX 12

Dysk: 70 GB wolnego miejsca (zalecane SSD)

Rekomendowane wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077



System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-4790 3,6 GHz lub AMD Ryzen 3 3200G 3,6 GHz

Pamięć RAM: 12 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) lub AMD Radeon R9 Fury

DirectX: DirectX 12

Dysk: 70 GB wolnego miejsca SSD Wielkimi krokami zbliża się premiera gry, na którą czekają miliony graczy na całym świecie.rozbudza nadzieje nie tylko "pecetowców" bowiem tytuł zadebiutuje również na konsolach. Gra zadebiutuje już 19 listopada, dokładnie tego samego dnia na rynku pojawi się długo wyczekiwaneod Sony.Zbliżająca się primera skłoniła CD PROJEKT RED do ujawnienia oficjalnych wymagań sprzętowych. Okazuje się, że rozgrywka będzie dostępna również dla graczy, którzy nie dysponują najnowszymi podzespołami. Gra ma działać już na grafice NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB), ale studio rekomenduje, aby instalować tytuł na dysku SSD. Oczywiście taka konfiguracja sprawi, że będziemy musieli pogodzić się z niższą rozdzielczością i grafiką gorszej jakości.