Crux - wspinać się każdy może? (recenzja gry)

Wciągająca gra w minimalistycznej oprawie.





Crux – minimalistyczna gra wspinaczkowa

Cena: 0 zł / Android: 4.4 i nowsze

W sklepie z aplikacjami znajdziemy miliony gier. Zdobycie popularności i uznania wśród użytkowników smartfonów to nie lada wyczyn. Na szczęście stworzenie wciągającego tytułu nie jest zarezerwowane jedynie dla dużych zespołów i firm dysponujących ogromnymi budżetami. Małe produkcje często potrafią pozytywnie zaskoczyć.Crux jest właśnie tego typu produkcją. To dwuwymiarowa gra, której tematem przewodnim jest wspinaczka bez zabezpieczeń. Dodatkowym urozmaiceniem jest możliwość tworzenia własnych tras.Sterowanie odbywa się przez przeciąganie palcem po odpowiedniej stronie ekranu (jedna strona odpowiada za ruchy rąk, a druga nóg). Najważniejsze jest jednak obranie odpowiedniej strategii przejścia - na niektórych stopniach czy chwytach możemy utrzymać się jedynie przez chwilę. Wszystko to sprawia, że musimy się przyłożyć, by przejść poziom.Tras wspinaczkowych nie powinno zabraknąć - sami możemy również tworzyć własne i udostępniać je innym graczom.Crux to bardzo ciekawa propozycja. Gra potrafi wciągnąć na dłużej. Na razie jest w pełni darmowa i nie wyświetla reklam - warto dać jej szansę.