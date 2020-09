Nagradzana przygodówka Life is Strange 2 epizod 1 za darmo na Steam

Kolejny dzień i kolejna okazja na odebranie gry bez płacenia ani złotówki. Co prawda nie chodzi o dosłownie całą produkcję, a pierwszy epizod z jednej przygodówki. Po sukcesie The Walking Dead wiele innych studiów też zaczęło publikować swoje tytuły w podobnym modelu jako pocięte na odcinki, więc udostępnienie tylko jednego epizodu wcale nie dziwi. Oczywiście byłoby milej otrzymać od razu całość, ale i odcinek nr 1 też zapowiada się ciekawie.

Bardzo możliwe, że kojarzycie chociaż z tytułu Life is Strange. Szeroko zachwalana gra przygodowa miała swoją premierę w 2015 roku, więc jej twórcy z francuskiego Dontnod Entertainment postanowili wypuścić kontynuację i ta wyszła na światło dzienne w 2018 roku. Teraz możemy bezpłatnie zaopatrzyć się w jej pierwszy odcinek. Nie należy zapominać też o darmowym prologu The Awesome Adventures of Captain Spirit, który został opublikowany na kilka miesięcy przed właściwym Life is Strange 2. Warto sięgnąć też po niego, bo podjęte w nim wybory, kiedy przejdziemy go przed Life is Strange 2, wpływają na główną grę.









Podobnie jak w pierwszej części, w pozornie normalnym świecie sterujemy poczynaniami postaci, która posiada nadprzyrodzone zdolności. No, może nie dosłownie. Mimo dwójki głównych bohaterów będących braćmi, realnie wcielamy się w jednego z nich, który jest całkiem zwyczajnym nastolatkiem. To drugi z nich dysponuje mocą, więc najwyżej możemy go poprosić o jej użycie. Ciekawy zabieg względem poprzedniczki.







Kwestia podziału produkcji na odcinki, to nie jedyne zaczerpnięcie z The Walking Dead, czy raczej ogólnie różnych gier przygodowych od studia Telltale Games. Podobnie jak w nich, występowanie zagadek nie jest główną osią rozgrywki, a balans został przerzucony na chłonięcie historii i dialogi, budowanie relacji pomiędzy bohaterami. W dużej mierze tytuły Telltale Games czy tak samo Dontnod Entertainment można nazwać interaktywnymi opowieściami. Oczywiście wciąż są grami, a nie np. interaktywnym filmem z niewielką porcją klikania, ale można mieć takie skojarzenia ze względu na prezentowanie historii.





Jak odebrać epizod 1 z Life is Strange 2 na Steam?





Jeśli mamy zainstalowany launcher Steam, to szukamy w nim w dziale sklepu obu gier. Możemy też wejść na stronę Steam, a konkretnie kartę produktu Life is Strange 2 oraz The Awesome Adventures of Captain Spirit w naszej bazie. Niestety pewnym problemem w kontekście gatunku opisywanych produkcji jest wersja językowa. Można zagrać po angielsku, ale niestety nie ma obsługi polskiego języka. Zważywszy na liczne dialogi i ich kluczową rolę dla rozgrywki, może to być niedogodnością dla mniej wtajemniczonych w angielski.

Źródło i foto: Steam