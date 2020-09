Watch Dogs 2 i Footall Manager 2020. Hity za darmo w Epic Games

Wczesnym popołudniem mogliście przeczytać o nadchodzącej grze przygodowo-platformowej Stick It To The Man!, która miała być dostępna za darmo dziś od godziny 17:00 na Epic Games Store. Okazało się, że firma przyszykowała nam wielką niespodziankę, bo bez zapowiedzi dodała jeszcze dwa naprawdę duże wysokobudżetowe tytuły.

Watch Dogs 2 można było zgarnąć na Uplay podczas prezentacji online Ubisoftu. Tak dużo osób chciało zaopatrzyć się w ten tytuł, że serwery nie wytrzymały obciążenia i zdecydowano się na inną formę odbioru kopii gry.



Pierwszym z nich jest Watch Dogs 2 od Ubisoftu. Sandboksowa gra akcji dość podobna do GTA, ale w hakerskich klimatach i jednak z innym przesłaniem. Nie mniej, to naprawdę duża gra z segmentu AAA. Choć możliwe, że macie już ją w swojej bibliotece. Wcześniejpodczas prezentacji online Ubisoftu. Tak dużo osób chciało zaopatrzyć się w ten tytuł, że serwery nie wytrzymały obciążenia i zdecydowano się na inną formę odbioru kopii gry.



Wydana w 2016 roku produkcja przenosi nas do San Francisko, gdzie musimy walczyć ctOS. Tym razem Ubisoft poszedł nieco inną drogą i druga część serii odznacza się lżejszym klimatem. Można ją określić trochę jako hakerskie i „ziomalskie” GTA. Niedługo wychodzi trzecia część Watch Dogs o podtytule Legion.





Najnowszy Football Manager 2020 za darmo



Wbrew tytułowi, gra została wydana jeszcze w 2019 roku (a konkretnie w listopadzie). To czołowy symulator piłkarskiego menadżera wydawany od wielu lat przez Segę. Podobnie jak w seria FIFA, tutaj też mamy dostęp do oficjalnej licencji, więc masy prawdziwych klubów i zawodników.







Jak to w menadżerze, nie sterujemy bezpośrednio samymi piłkarzami, a zarządzamy zespołem i to pod różnymi kontami. Od kwestii finansowych i organizacyjnych przez taktykę na boisku. Oczywiście w interfejsie gry mamy wiele tabel, statystyk i wykresów, które pomagają nam w ocenie wyników i podejmowaniu kolejnych decyzji.





Jak odebrać bezpłatne gry?



Jak zwykle udajemy się na główną stronę Epic Games Store i po lekkim przewinięciu witryny szukamy sekcji z bezpłatnymi tytułami. Możemy też włączyć launcher Epic Games i dopisać do swojego konta gry także z jego poziomu (do znalezienia w specjalnej sekcji darmówek w dziale sklepu). Poza Watch Dogs 2 i Football Managerem 2020, nie zapominajmy też o wcześniej wspominanym bezpłatnym Stick It To The Man! Ostatni tytuł jest przy okazji jedynym zapowiedzianym z wyprzedzeniem tytułem. W przeciwieństwie do hitów AAA od Ubisotfu i Segi, nie był niespodzianką przez cały ostatni tydzień, a od razu go ujawniono.



Wiemy też, co będzie dostępnego za tydzień. Epic Games zapowiedział już całkiem świeży i nie tak mały tytuł - RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, który będzie można odebrać za darmo przez siedem dni poczynając od 17:00 w czwartek 24 września. Do tej pory możecie jeszcze dopisywać do swojego konta w Epic Games Store takie produkcje jak Watch Dogs 2, Footall Manager 2020 i Stick It To The Man!



