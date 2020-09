Abstrakcyjny Stick It To The Man! Za darmo na Epic Games Store

Dość ponura kolorystyka mimo humoru zawartego w grze / foto. Epic Games Store

Do tej pory możecie jeszcze odebrać. Za to od 17:00 grę Stick It To The Man!, która łączy w sobie mechaniki przygodówki i platformówki, a także bardzo dziwny świat postaci będących papierowymi wycinankami żyjącymi pośród tak samo wykonanych płaskich obiektów. Ten ostatni fakt wpływa też na mechanikę rozgrywki, w końcu życie w wycinankowym świecie jest całkiem inne niż we wzorowanym na rzeczywistym.Historia opowiadana w Stick It To The Man! jest równie nietypowa. Głównym bohaterem jest Ray, który pracuje jako tester kasków, ale niespodziewanie ulega wypadkowi. Po nim budzi się z długim różowym, przypominającym żelki ramieniem wystającym z głowy. Jakby było tego mało, nowa część ciała pozwala mu na odczytywanie myśli, a nawet ich zamianę w głowach napotkanych postaci. Inną mechaniką jest chociażby możliwość rozrywania i składania kartonowych elementów świata czy używanie specjalnych naklejek.