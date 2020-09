Użytkownicy PlayStation 5 otrzymają 18 darmowych hitów z PS4 za darmo!

Ciekawa usługa od Sony.





PlayStation Plus Collection to pokaźna biblioteka znanych gier za darmo

Gry dostępne w ramach PlayStation Plus Collection:

God of War

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Battlefield 1

Monster Hunter World

Fallout 4

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet and Clank

Infamous: Second Son

Days Gone

Bloodborne

Detroit: Become Human

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Persona 5

Until Dawn

Resident Evil: Biohazard

Wczoraj o 22:00 wystartowało wydarzenie PlayStation 5 Showcase, a firma Sony zaprezentowała nowe informacje dotyczące konsoli PS5 oraz gier.Po wielu miesiącach oczekiwania w końcu ogłoszono cenę konsoli, która wydaje się niższa od spodziewanej. Sprzęt trafi do Polski już 19 listopada. Jednocześnie ogłoszono ekskluzywne gry, które pojawią się tylko na PlayStation 5. To jednak nie koniec nowości - Sony zapowiedziało też ofertęTak, dobrze czytacie. Sony postanowiło udostępnić okazałą bibliotekę największych hitów na PS4 użytkownikom nowej konsoli zupełnie za darmo. Oczywiście oferta przeznaczona jest dla subskrybentów usługi PlayStation Plus. Mało tego, z PlayStation Plus Collection będą mogli również skorzystać osoby posiadające konsole PlayStation 4.Według Sony, cała kolekcja darmowych gier ma być dostępna w momencie premiery konsoli. PlayStation 5 zadebiutuje na wybranych rynkach 12 listopada, a w Polsce pojawi się 19 listopada 2020 r.Źródło: Sony