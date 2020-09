The Invincible - polska gra na podstawie prozy Stanisława Lema

Warto zainteresować się projektem.





The Invicible - pozycja obowiązkowa dla fanów Stanisława Lema





The Invincible jest thrillerem science fiction w klimacie retrofuturystycznym, rozgrywanym z perspektywy pierwszej osoby.

Polska branża gier wideo niewątpliwie rośnie w siłę. Coraz częściej usłyszeć można o rodzimych projektach, które robią wrażenie nie tyle rozmiarem i popularnością, ale kreatywnym podejściem do formy. Nie inaczej jest w przypadku produkcji The Invincible, debiutanckiego tytułu od studia Starward Industries.Jak się okazuje,. Do tej pory niewiele widzieliśmy o przedsięwzięciu – deweloperzy w końcu postanowili jednak podzielić się pierwszymi zrzutami ekranu (na silniku Unreal Engine). Co jak co, ale robią one wrażenie!Możemy na nich zobaczyć przede wszystkim fragmenty planety Regis III – miejsca, gdzie osadzona zostanie fabuła gry. Użytkownik wcieli się w naukowca, który został wysłany na niezbadany ląd po to, by odszukać załogę statku, która z niewiadomych przyczyn zaginęła.Jak możemy wyczytać z karty produktu w cyfrowym sklepie Steam Deweloperzy – wśród zalet gry – wymieniają „wciągający system rozgrywki i nieliniową fabułę, kształtowaną przez twoje relacje, wybory i umiejętności perswazji”. Możemy więc liczyć na produkcję nastawioną na opowiadanie historii.Kiedy premiera? Tego dokładnie nie wiadomo, leczŹródło i foto: Starward Industries (via Steam)