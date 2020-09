Granie w chmurze xCloud już działa. Konkurent GeForce Now także w Polsce

Na start dla Microsoft xCloud przygotowano ponad 170 gier, w tym bardzo duże całkiem nowe hity, a biblioteka będzie się rozszerzać. Pełne zestawienie można sprawdzić. Poniżej mały wycinek: A Plague Tale: Innocence, ARK: Survival Evolved, Batman: Arkham Knight, Blair Witch, Darksiders Genesis, Darksiders III, DayZ, Dead by Daylight, Dead Cells, Dead Island Definitive Edition, DiRT 4, Don’t Starve, F1 2019, Fallout 76, Farming Simulator 17, Forza Horizon 4, Frostpunk, Gears of War 1, Gears of War 4, Gears of War 5, Halo 5: Guardians, Halo Wars 1, Halo Wars 2, Halo: The Master Chief Collection, Halo: Spartan Assault, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Marvel vs. Capcom: Infinite, Metro 2033 Redux, Middle Earth: Shadow of War, Minecraft: Dungeons, Moonlighter, Mortal Kombat X, Mount & Blade: Warband, Mudrunner, NieR:Automata, No Man’s Sky, Pillars of Eternity, Resident Evil 7 Biohazard, Sea of Thieves, Shadow Warrior 2, Sniper Elite 4, State of Decay 2, Terraria, The Bard’s Tale IV, The Bard’s Tale Remastered, The Bard’s Tale Trilogy, The Elder Scrolls Online, The Outer Worlds, The Surge 2, The Witcher 3: Wild Hunt, The Walking Dead: A New Frontier, The Walking Dead: Michonne, The Walking Dead: Season Two, Thronebreaker: The Witcher Tales, Untitled Goose Game, Warhammer Vermintide 2 (wkrótce), Wasteland Remastered, Wasteland 2, Wasteland 3, World War Z, Worms W.M.D, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2.