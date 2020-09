Death Rally Classic za darmo na Steam. Poczuj się jak w filmie Death Race

Death Rally nie jest wiernym przeniesieniem filmów na grę, ale widać duże inspiracje. Produkcję możecie za darmo przypisać do swojego konta Steam nalub szukając jej w dziale sklepu dostępnego w naszej bazie. Według Remedy produkcja bezpłatnie będzie już na zawsze, co można rozumieć jako przekształcenie jej we free 2 play. Ze sporą zniżką sięgającą 75 proc. można też kupić remake Death Rally w cenie 8,99 złotych.