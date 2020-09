Z tym kodem zagrasz za darmo w najdroższą grę w historii

Spróbuj, warto.





Star Citizen to chyba najambitniejszy z projektów zakładających stworzenie gry niemalże idealnej. Wielkoskalowy symulator podróży kosmicznych rozwijany od 2011 roku przez studio Cloud Imperium Games w oczach niektórych graczy jest zwykłym wielkoskalowym oszustwem i skokiem na pieniądze "naiwniaków", inwestujących swoje oszczędności w rzeczony projekt. Zdaniem innych, to dzieło wizjonerskie, na produkcję którego nie można szczędzić choćby dolara, jeśli tylko zostanie ono w końcu wydane. Dziś każdy może przekonać się jak przebiegają nad nim prace.Roberts Space Industries w ostatnim czasie udostępnia aktualizacje do gry znacznie szybciej, niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Nowe funkcje i mechaniki trafiają regularnie do Space Citizen, dając nadzieję na to, że projekt uda się finalnie zakończyć. Gracze od dłuższego czasu mogą uzyskać dostęp do produkcji w nietypowy sposób - poprzez kupno jednego z pojazdów w grze. W ramach najnowszej promocji dostęp do omawianego tytułu da się otrzymać bezpłatnie, aż do 23 września tego roku.Najnowsze wydarzenie o nazwie Ship Showdown pozwala na darmowe korzystanie z dowolnego z 16 statków kosmicznych. W trakcie zabawy należy głosować na ulubiony pojazd. Aby zagrać w Star Citizen za darmo wystarczy stworzyć konto na platformie Roberts Space Industries, w tym miejscu , a następnie wpisać kod "showdown2950" na tej stronie . Po dokonaniu tych czynności trzeba już tylko pobrać klienta gry i przekonać się samemu dlaczego Star Citizen od lat wywołuje tak kolosalne emocje.W czerwcu tego roku Star Citizen przekroczył granicę 300 milionów dolarów, stając się tym samym najdroższą grą komputerową w historii. Lwia część z tej kwoty pochodzi z różnego rodzaju zbiórek społecznościowych. Twórcy gry sprzedawali już limitowane statki kosmiczne za kilkaset dolarów, a nawet wirtualne działki w kosmosie , oczywiście w świecie gry.Źródło: RSI