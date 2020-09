Fleet Battle - gra w statki bez papieru (recenzja gry)

Mobilna odsłona popularnej gry towarzyskiej.





Fleet Battle – klasyczna gra w okręty na smartfonie

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,19 zł-52,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Trafiony - zatopiony. Hasło to można było kiedyś całkiem często usłyszeć na przykład na szkolnym korytarzu. Wszystko za sprawą klasycznej gry w statki. Kiedyś do zabawy wystarczyła kartka papieru i długopis, dziś wystarczy sięgnąć do kieszeni po smartfona.Fleet Battle to mobilna odsłona wspomnianej gry. Pozwala rozgrywać pojedynki ze sztuczną inteligencją lub z innymi graczami. Tytuł wyróżnia się kilkoma elementami, które dodają klasycznej grze sporo świeżości.Bitwy morskie toczymy według dobrze znanych zasad - rozstawiamy okręty na planszy 10x10 i na zmianę oddajemy strzały. Wygrywa ten, kto pierwszy zniszczy wszystkie wrogie jednostki. Dzięki animacjom i oprawie dźwiękowej (z dubbingiem po polsku) gra na nabiera dynamiki. Jeśli dodamy do tego jeszcze możliwość zdobywania nowych okrętów, statystyki i zdobywanie odznaczeń, mamy tu do czynienia z pełnoprawną grą, a nie tylko mobilną wersją papierowego odpowiednika.Minusy? Dość częste reklamy (można je wyłączyć za niecałe 10 zł), sporadyczne braki w tłumaczeniu i nieco ociężale menu..Fleet Battle to bardzo solidna produkcja. Sprawia, że gra w okręty nabiera zupełnie nowej jakości. Szczególnie cieszy możliwość gry przez internet.