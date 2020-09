Lubisz kolej? Darmowa gra z Epic Games jest dla ciebie

Co powiedzieć o obecnej kondycji promocji na Epic Games Store? Od kilku tygodni nie dostaliśmy żadnego tytułu AAA, choć bywały bardzo dobre niezależne produkcje, także rozdawane pojedynczo. Jest nieco gorzej, ale akcja wciąż trwa i nie zanosi się na jej koniec. Tym razem Epic Games przygotował dwie gry z zupełnie różnych gatunków: Railway Empire i Where the Water Tastes Like Wine.

Stare pociągi w ujęciu ekonomicznym nie są bardzo częstym widokiem w grach. Tym bardziej wielbiciele kolejnictwa powinni zainteresować się tą pozycją. Kierujemy w niej naszą firmą transportową już od 1830 roku w USA. Podobne tytuły zwykle zaczynają się w XX albo XXI wieku, a nie w tak odległych czasach. Oczywiście w trakcie rozgrywki można wejść swoim kolejowym imperium już w XX wiek.







Jeśli znacie chociażby klasyczny Transport Tycoon Deluxe (w wersji OpenTTD za darmo w naszej bazie), to poczujecie się w Railway Empire jak w domu. Choć w tym przypadku na naszej głowie jest tylko kolej pasażerka i towarowa, a nie bardzo różnorodne typy transportu. Oczywiście nasze poczynania wpływają na rozwój regionu. W grze znalazło się miejsce dla ponad 40 historycznych lokomotyw i 30 rodzajów wagonów. Jeśli możemy wydać nieco pieniędzy, to płatne DLC rozszerzają miejsce akcji na Meksyk, Kanadę, Anglię, Niemcy, Skandynawię i jeszcze inne zakątki globu.



Where the Water Tastes Like Wine za 0 złotych





Nietypowa produkcja będąca fabularną grą przygodową z głównym motywem podróży. Przemierzamy USA w epoce wielkiego kryzysu i wysłuchujemy najróżniejszych opowieści imigrantów, a także lokalnej ludności czy amerykanów żyjących na tych terenach od kilku pokoleń. Nierzadko mają cechy niesamowitych opowiadań z ponadnaturalnymi elementami. Są przepełnione folklorem USA.







Oprawa, to połączenie grafiki 3D i ręcznie rysowanych elementów w zależności od aktualnie realizowanej mechaniki rozgrywki. Wśród dubbingu pojawiają się głosy znane z innych poważanych produkcji (np. z The Walking Dead czy Mass Effect), a nawet Sting. "Podczas wędrówki napotkasz dziwne i niepokojące wizje: spowite chmurami pyłu ziemie i mroczne fantazje zakorzenione w podaniach ludowych. Opowiesz o nich przy ogniskach, aby nakłonić rozmaite postacie do otwarcia się przed Tobą i podzielenia się własnymi historiami."





Jak odebrać gry z Epic Games Store?



Tak jak zwykle instalujemy dostępny w naszej bazie launcher Epic Games i szukamy obu pozycji w dziale Sklepu. Ewentualnie wchodzimy na kartę produktu Railway Empire i Where the Water Tastes Like Wine na stronie internetowej Epic Games Store po wcześniejszym zalogowaniu na nasze konto. Każdy z tytułów trzeba odebrać niezależnie. Oczywiście raz dodane produkcje pozostaną na naszym koncie na zawsze. A co z kolejnym epizodem przygodówki 3 Out Of 10? Musimy poczekać na drugi sezon. Pierwszy skończył się na 5 częściach tydzień temu.



Za tydzień tylko jedna niezależna gra z 2013 roku. Epic Games od 17 września (czwartek) da nam możliwość odebrania kolejnej produkcji. Do tej pory obowiązuje promocja z Railway Empire i Where the Water Tastes Like Wine. Następny w kolejce jest Stick It To The Man! "Pewnego zwykłego dnia Ray'owi, kontrolerowi kasków ochronnych, przytrafia się dziwaczny wypadek i budzi się z długą różową macką spaghetti wystającą z mózgu. Ray zyskuje niezwykłą umiejętność czytania w ludzkich myślach. Nasz bohater potrafi zmieniać świat z kartonu, rozrywając i składając go oraz wykorzystując szalone naklejki (w połączeniu ze wspaniałymi nowymi mocami) w celu rozwiązywania niesamowitych zagadek."



Źródło i foto: Epic Games Store