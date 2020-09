DOOM i DOOM 2 zaktualizowane po niemal 30 latach. Zmiany były potrzebne

Poprawki do kultowych gier.





DOOM i DOOM 2 z kolejnymi aktualizacjami

Wersje mobilne również zostały dopieszczone

Seria gier DOOM pomimo upływu lat do dziś budzi spore emocje. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że DOOM z 1993 roku i DOOM 2 z 1994 roku to produkcje, które cieszą się statusem kultowych. To także zasługa doskonałego rebootu z 2016 roku oraz DOOM Eternal z marca 2020 roku. Bethesda wie doskonale, że musi dbać o fanów tego cyklu, czego wyrazem są wypuszczane w tym roku aktualizacje. Aktualizacje do gier sprzed blisko trzech dekad!W styczniu świat obiegła zaskakująca informacja o udostępnieniu poprawek do gier DOOM i DOOM 2 . Producent dodał możliwość uruchomienia obu gier w 60 klatkach na sekundę, zamiast dotychczasowych 35 kl./sekundę oraz aktywował oficjalne wsparcie dla dodatków tworzonych przez społeczność. Dotyczyło to wersji dostępnych z poziomu klienta Bethesda Launcher . Teraz oba omawiane tu tytuły otrzymały nowe łatki.Id Software wprowadziło poprawki do silnika gry DOOM, które umożliwiają renderowanie klatek w proporcjach 16:9 bez letterboxingu, czyli wyświetlania czarnych pasów u góry i dołu ekranu. Nieznacznie zwiększono także współczynnik FOV (field of view), celem poszerzenia zasięgu wzroku postaci na boki. To nie wszystko! Produkcje zaczęły oficjalnie wspierać narzędzie DeHackEd, pozwalające w wygodny sposób wgrywać przeróżne modyfikacje. Drobną nowinką jest też opcja wyboru alternatywnego celownika.DOOM i DOOM 2 na urządzenia z systemem iOS da się od teraz obsługiwać jeszcze wygodniej za sprawą ulepszonej kontroli dotykowej, wsparcia dla kontrolerów oraz możliwości grania w 60 lub nawet 120 klatkach na sekundę. Większą liczbę klatek na sekundę docenią przede wszystkim użytkownicy smartfonów z Androidem, wśród których nie brakuje przecież sprzętów z ekranami 90 Hz i 120 Hz.Wszystkie, nawet najdrobniejsze zmiany w DOOM i DOOM 2 prześledzicie pod tym adresem . Jest ich cała masa.Źródło: Bethesda