Wiedźmin 3 zostanie ulepszony, także na PC! Wielu z Was otrzyma go za darmo

Wspaniała niespodzianka.

Wiedźmin 3 to gra komputerowa, która zrobiła naprawdę wiele dla promocji polskiej sceny game devowej (i Polski jako kraju) na całym świecie. Pomimo tego, że premiera produkcji CD Projekt RED miała miejsce jeszcze w 2015 roku, ta w dalszym ciągu sprzedaje się wyśmienicie. Twórcy gry ogłosili właśnie, że ta zostanie ulepszona i odświeżona graficznie! To nie koniec niespodzianek.W swoim komunikacie, studio CD Projekt RED ogłosiło, że przygotowuje nową wersję Wiedźmina 3 wraz z dodatkami. Jest ona tworzona z myślą o konsolach nowej generacji, ale będzie można w nią zagrać nie tylko na PlayStation 5 Xbox Series X . Okazuje się, że Polacy nie zamierzają traktować po macoszemu posiadaczy komputerów osobistych, którzy również będą mogli ją ogrywać.

Wiedźmin 3: Edycja Kompletna przejdzie metamorfozę i zostanie wydany na nowych konsolach oraz komputerach osobistych. | Źródło: CD Projekt REDWedług zapowiedzi, deweloper poprawi przede wszystkim oprawę graficzną. Przy współpracy z NVIDIĄ do świata Wiedźmina trafi ray tracing, czyniąc wirtualną krainę jeszcze piękniejszą. Możemy spodziewać się także krótszych czasów ładowania na wszystkich platformach, a także garści dodatkowej zawartości, która na razie owiana jest tajemnicą.Odświeżona wersja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon trafi do sklepów jako zupełnie nowa produkcja. Dobre wieści są jednak takie, żeZakładam, że większość z Was dysponuje swoim egzemplarzem, więc... nic tylko się cieszyć.I jak tu nie kochać REDów?!Źródło: CD Projekt RED