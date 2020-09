Scream Go Hero - sterowanie za pomocą… krzyku (recenzja gry)

Oryginalny pomysł na grę.





Scream Go Hero – platformówka sterowana głosem

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 14,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Twórcy gier mobilnych prezentują różne podejścia do kwestii sterowania. Od przycisków wyświetlanych na ekranie, przez gesty, aż do wykorzystania ruchów urządzenia. Okazuje się, że do grania możemy również posłużyć się głosem.Scream Go Hero to gra platformowa, w której postacią sterujemy właśnie w ten nietypowy sposób. Mówienie spokojnym głosem odpowiada za poruszanie, a krzyk powoduje skok. Jak to się sprawdza w praktyce?Pierwsze chwile z grą mogą wywołać frustrację. Na początku wydaje się, że nic nie działa tak, jak powinno, a nasza postać nie słucha poleceń.Musimy bowiem poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszego sposobu sterowania (czyli dźwięków, jakie będziemy wydawać) i ustawienie czułości mikrofonu. Po odrobinie wprawy gra zaczyna przynosić sporo frajdy. Zaletą sterowania głosem jest możliwość zabawy w kilka osób, tytuł sprawdzi się także w przypadku dzieci.Gra dość często wyświetla reklamy, które możemy wyłączyć za niecałe 15 zł.Scream Go Hero to dość oryginalna produkcja. Sterowanie głosem daje sporo zabawy. Musimy jednak zadbać o to, żeby krzyczeniem do smartfona nie przeszkadzać innym.