CD Projekt RED wydaje fortunę na Cyberpunk 2077 i inne projekty. Kwota robi wrażenie

To będzie wysokobudżetowa produkcja.

CD Projekt RED przygotowuje się do premiery gry Cyberpunk 2077, na którą czekają nie tylko Polacy, ale w zasadzie cały świat graczy. Dwukrotnie przekładany debiut planowany jest na 19 listopada 2020 roku i miejmy nadzieję, że tym razem już nic nie stanie mu na przeszkodzie. Polskie studio bardzo poważnie traktuje swój najnowszy projekt, co pokazują doskonale czynione na niego nakłady finansowe.Firma CD Projekt opublikowała swój nowy raport finansowy, rzucający światło na wydatki poczynione przez REDów na Cyberpunka 2077 i inne projekty będące w przygotowaniu. Według niego firma wydała na nie już ponad 448,5 miliona złotych. Pieniądze oprócz omawianej tu produkcji mogły zostać przeznaczone także na nieogłoszone projekty - na przykład nową grę z wiedźmińskiego uniwersum. CD Projekt RED potwierdził z resztą, że dwa zespoły pracują równolegle nad dwoma franczyzami.

"Wydatki głównie dotyczyły Cyberpunka 2077, który wszedł w swoją ostatnią, najbardziej intensywną (także w kwestii wydatków) fazę rozwoju."

Wycinek raportu finansowego CD Projekt RED. | Źródło: CD ProjektWydatki na projekty związane z grami wzrosły o 77% do 111 milionów złotych w pierwszej połowie bieżącego roku. Powodem jest z pewnością przełożenie gry oraz intensyfikowanie prac nad kolejnymi projektami.- czytamy.Cyberpunk 2077 zostanie wydany równocześnie na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Osoby, które zakupią wersję gry na konsole obecnej generacji będą mogły skorzystać z możliwości darmowego jej ulepszenia do wariantu na konsole PlayStation 5 Xbox Series X , gdy tylko takowa się pojawi.Źródło: CD Projekt