Into The Breach za darmo w Epic Games Store. Czyżby kłopoty z promocjami?

Świetna strategia Into The Breach za darmo w Epic Games Epic Games Store przyzwyczaił nas do bardzo dobrych promocyjnych ofert na bezpłatne gry z coraz to nowymi tytułami, nie raz naprawdę dużymi produkcjami. Dziś otrzymujemy niezłą grę, ale tylko jedną niezależną pozycję, która w dodatku jest powtórką. No chyba, że po godzinie 17:00 Epic Games nas zaskoczy i jeszcze dołoży coś bez zapowiedzi, w końcu jest do tego zdolny, ale to tylko jedna z możliwości, a nie pewnik.



za darmo ostatniego Hitmana i Shadowrun Collection (pakiet trzech pozycji z cyklu Shadowrun), a później czeka nas najpewniej tylko jedna gra. Into The Breach jest kolejną produkcją studia Subset Games po bardzo dobrze przyjętym kosmicznym FTL. Grafika ponownie jest prosta w stylu retro, choć względem FTL odznacza się większą szczegółowością.



Zamiast walczyć ze statkami obcych i gnać hen daleko uciekając przed wrogą flotą, postawiono na obronę naszej planety przed najeźdźcami, którzy wyglądają jak monstrualne insekty. Mogą się trochę kojarzyć z największymi obcymi robalami z filmu "Żołnierze kosmosu". Sterujemy drużyną pilotów zasiadających w wielkich mechach. Walka przebiega turowo na niewielkich planszach przypominających szachownicę i jest zdecydowanie taktyczna. Do tego ma pewne elementy gry logicznej za sprawą wykorzystywania specyficznych cech terenu i umiejętności maszyn bojowych.



Odebranie jednej pozycji - kryzys promocji?

Tradycyjnie produkcję dodamy na zawsze do swojego konta wchodząc na dedykowaną kartę produktu Into The Breach na Epic Games Store lub odszukując pozycję w dziale sklepu dostępnego w naszej bazie launchera Epic Games. Mamy na to czas do czwartku 10 września o godzinie 17:00, w tym czasie Epic przedstawi kolejne darmowe tytuły, a może znów tylko jeden? Kiedy firma ogłosi swoje plany, artykuł zostanie zaktualizowany o zbliżającą się promocyjną zawartość. Poza tym, jak co tydzień można zgarnąć kolejny epizod komediowej gry przygodowej 3 Out Of 10.



Poza Into The Breach tradycyjnie jak co tydzień kolejny epizod 3 Out Of 10 / foto. Epic Games



Ale czy na pewno odbierzecie Into The Breach? Nie jestem taki pewien. Gra już była oferowana w cyklu bezpłatnego rozdawania, więc jest duża szansa, że już ją macie, jeśli w miarę regularnie śledziliście cykl akcji Epica. Firma mówi tylko o jednej i to powtórzonej pozycji, czyżby szykował się lekki kryzys w promocjach? Ostatnio niezłe oferty przeplatają się z powtórkami lub po prostu mało ciekawymi raczej niezależnymi grami.



Ale czy na pewno odbierzecie Into The Breach? Nie jestem taki pewien. Gra już była oferowana w cyklu bezpłatnego rozdawania, więc jest duża szansa, że już ją macie, jeśli w miarę regularnie śledziliście cykl akcji Epica. Firma mówi tylko o jednej i to powtórzonej pozycji, czyżby szykował się lekki kryzys w promocjach? Ostatnio niezłe oferty przeplatają się z powtórkami lub po prostu mało ciekawymi raczej niezależnymi grami.

Nie zrozumcie mnie źle, to świetnie że Epic Games pozwala na nieodpłatne rozwinięcie swojej biblioteki, jaka by nie była oferta. Tylko brak już powiewu z niedawnych czasów, kiedy co tydzień mieliśmy miłe zaskoczenie, a produkcje wcale się nie powtarzały i niezależnie od tego czy były dużymi tytułami czy niezależnymi, powodowały bardzo pozytywne emocje. Into The Breach, to naprawdę dobry tytuł, ale jest powtórką. Jakich to dni dożyliśmy, że komputerowi gracze mogą czasem kręcić nosem na rozdawane gry, za które nie muszą płacić. Istne kuriozum, które stało się faktem.



Samotna niezależna powtórzona pozycja wygląda po prostu biednie przy ostatniej ofercie / foto. Epic Games



Na pewno nie chodzi o to, że Epica nie stać, w końcu jego zarobki są gigantyczne. Czyżby zwiastowało to koniec tak mocnej walki o klientów, a może to tylko przejściowe problemy? Decyzja polityki prowadzenia akcji jest na pewno biznesowa i ma głębsze podłoże dla strategii Epic Games. Jest też szansa, że po prostu po 17:00 firma nas zaskoczy, czasem tak bywało.



Jedna bezpłatna powtórzona pozycja, naprawdę Epicu?