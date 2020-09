Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary za darmo w Epic Games Store

Zapewne jesteście w posiadaniu Borderlands 2 na Epic Games Store, w końcu platforma pod koniec maja, w którego skład wchodzi właśnie Borderlands 2 i Borderlands: The Pre-Sequel. Teraz możecie kontynuować przygodę w tym niebezpiecznym uniwersum dzięki darmowemu rozdawaniu dodatku Commander Lilith & the Fight for Sanctuary.

Borderlands 2 z 2012 roku, to stworzona przez Gearbox Software strzelanka z otwartym światem i elementami RPG oraz dużą ilością zbieranego sprzętu, misjami czy poziomami dla wrogów, ekwipunku i naszej postaci. Można ją porównać do połączenia futurystycznej strzelanki nieco w klimatach postapo z mechanikami i stylem rozgrywki podobnym do serii Diablo. To naprawdę dobra mieszanka, a produkcja była wysoko oceniana przez graczy i recenzentów.Jak można przeczytać na platformie Epic Games o oferowanym dodatku - "Walcz z nowymi bossami, odkrywaj nowe obszary, zdobywaj nowe łupy (o poziomie wyższym niż Legendary) i dołącz do Lilith i Crimson Raiders, aby pokonać obłąkanego wroga, który za wszelką cenę chce rządzić planetą." Dodatek nie jest jakimś malutkim DLC, a rozszerzeniem fabularnym. Dostajemy w nim nowych bossów, kolejne obszary i łupy (nawet o wyższym poziomie niż dotychczas znany legendarny) czy dodatkową linię fabularną, w której możemy dołączyć do Lilith i Crimson Raiders.