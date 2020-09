Far Cry 3 za darmo na Uplay. Nie w Polsce, ale bajecznie łatwo można to obejść

Dopiero co pisaliśmy o akcji zprzez Ubisoft, a firma wystartowała z kolejnym tytułem. Oficjalnie oferta z Far Cry 3 jest stworzona na potrzeby Chin, ale w praktyce mogą z niej skorzystać nawet Polacy. I nie chodzi o używanie VPN czy inne dziwne metody. Każdy w kilka chwil może odebrać trzecią część Far Cry bez wysiłku czy znajomości języka chińskiego, jeśli dobrze przeklika się przez proces dodawania gry.



Cykl zapoczątkowany przez niemiecki Crytek, a później przejęty przez Francuzów z Ubisoftu doczekał się w tej odsłonie bardzo charakterystycznego antagonisty. Dialog Vaasa Montenegro o definicji szaleństwa, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kwestii związanych z całą serią Far Cry.





Logujemy się na nasze konto. Pierwsze zaznaczenie - mail/login, drugie - hasło, trzecie - potwierdzenie / foto. Instalki.pl @ Uplay



Wszystko w porządku, mamy już swoją kopię Far Cry 3 / foto. Instalki.pl @ Uplay

Wpisujemy email przy ikonce z kopertą, hasło obok kłódki i potwierdzamy niebieskim przyciskiem. Po wszystkim powinien pokazać się kolejny element z napisami "ALL GOOD Your game is activated on your Uplay Library.", który potwierdza dodanie Far Cry 3 do naszego konta Uplay. Jak widać, nie było potrzeba żadnego serwera VPN czy dziwnych akcji. Wystarczy dobrze przebrnąć przez kolejne okna odebrania gry w promocji. Akcja trwaŹródło: gg.deals / Foto: Uplay / Instalki.pl