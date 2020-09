The Division do zgarnięcia za darmo! Warto się pospieszyć

Oferta ograniczona czasowo.





The Division za darmo na PC!

Źródło: Ubisoft

The Division zadebiutowało na rynku już nieco ponad cztery lata temu. Od tamtej pory marka doczekała się dwóch odsłon oraz licznych aktualizacji. Jeśli jednak nie mieliście okazji nigdy zagrać w dosyć świeże IP Ubisoftu, to chyba nadszedł właśnie idealny moment.Francuski deweloper postanowił sprawić graczom niespodziankę i udostępnić pierwszą część The Division zupełnie za darmo. Jakie są warunki promocji? Musicie skorzystać z oferty. Jeśli zdążycie, to produkcja już na zawsze zostanie przypisana do Waszego konta. Zajrzyjcie więc na stronę pomocji Sam tytuł jest naprawdę godny uwagi. Zyskał on uznanie nie tylko recenzentów, ale też graczy. Znaczna część osób przeniosła się rzecz jasna na „dwójkę”, ale mamy do czynienia z promocją idealną dla nowych graczy. Jeśli komuś spodoba się bezpłatna „jedynka”, to wielce prawdopodobne, że koniec końców pokusi się o upgrade.Ubisoft zarzekał się, że planuje rozwijać markę przez co najmniej dziesięć lat. Trudno jednak na ten moment stwierdzić czy w produkcji jest trzecia część gry. Obecnie wspierana jest druga odsłona. Warto też wspomnieć, że Netflix wykupił swego czasu prawa do ekranizacji produkcji – zobaczymy co z tego wyjdzie.Jeśli jednak nie gracie na PC, to nic straconego. The Division oferowane jest jeszcze. Użytkownicy Xbox One nie mają więc powodów do smutku.Źródło i foto: Ubisoft