Nie masz SSD? Nie zagrasz w World of Warcraft: Shadowlands

OS: Windows 7 lub nowszy 64-bitowy

CPU: Intel Core i5-3450 / AMD FX 8300 lub lepszy

GPU: Nvidia GeForce GTX 760 / AMD Radeon RX 560 / Intel UHD 630 / lub lepsza (2 GB VRAM)

RAM: 4 GB (8 GB w przypadku zintegrowanych kart graficznych)

DYSK: dysk SSD, 100 GB wolnego miejsca

OS: Windows 10 64-bitowy

CPU: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 2700X lub lepszy

GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX Vega 64 / lub lepsza (8 GB VRAM)

RAM: 8 GB

DYSK: dysk SSD, 100 GB wolnego miejsca

Za mało miejsca na SSD pod Warcrafta? Lepiej dokup nośnik

Część producentów gier już od pewnego czasu zaleca instalację swoich tytułów na dyskach SSD. To tylko opcjonalna kwestia i zawsze ląduje w zalecanych, a nie minimalnych wymaganiach. Blizzard uczynił jednak inaczej. Według metryczki, nawet minimalny zestaw komputerowy powinien posiadać nośnik SSD i właśnie tam należy zainstalować zbliżający się World of Warcraft: Shadowlands.Pozostałe wymagania oczywiście też wzrosły, to nic dziwnego w kolejnych aktualizacjach i dodatkach, ale konieczność posiadania SSD jest ewenementem. Zapewne gra będzie chodzić i na HDD, ale być może czeka nas wtedy bardzo długi czas wczytywania i ewentualne przycięcia podczas rozgrywki. Takie posunięcie, to dość radykalna zmiana. Nawet najbardziej wymagające tytułu o świetnej grafice tylko opcjonalnie proszą w swoich opisach o SSD.Musimy poczekać na pierwsze testy użytkowników i opis odczuć z HDD. Zapewne znajdzie się duża grupa, która nie będzie instalować produkcji na SSD, a tradycyjnym talerzowym dysku. Oczywiście nośniki SSD są coraz popularniejsze, ale jeśli chcemy mieć sporo gier, to po prostu droższe rozwiązanie. Gracze stawiają na różne połączenia. Jeden nośnik SSD na wszystko, drogi SSD na system i kilka gier oraz tani SSD na pozostałe produkcje i inne dane, ale też nie tak duży SSD na Windowsa i niewiele więcej, poza tym dodatkowo HDD na całą kolekcję gier.