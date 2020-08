PlayStation 5 otrzyma więcej ekskluzywnych gier niż PS4

Odważna deklaracja.





PlayStation 5 - będzie w co grać!

Obecność świetnych ekskluzywnych produkcji to jeden z najsilniejszych argumentów podawanych przez fanów konsol PlayStation. Trudno go podważyć – praktycznie każda ostatnia wydana przez Sony gra na wyłączność prezentowała wysoki poziom wykonania i świetny gameplay. Producent zdaje sobie z tego sprawę i nie zamierza rezygnować z obranej pewien czas temu ścieżki.Nie powinno więc dziwić oświadczenie giganta, w którym stwierdza, że jego celem jest ciągłe inwestowanie, by przyspieszać wprowadzanie na rynek ekskluzywnych tytułów PlayStation. Brzmi świetnie, prawda? Niewątpliwie, ale strony medalu – niestety - zawsze są dwie.Powstanie nowych IP może wiązać się z kolejnymi niezapomnianymi doświadczeniami z rozgrywki. Pojawiają się jednak obawy o nastawienie na liczbę wyprodukowanych gier, a nie ich jakość. Są to jednak niepokoje, które niekoniecznie znajdą potwierdzenie w rzeczywistości. Warto więc wstrzymać się jeszcze nieco z końcową oceną.